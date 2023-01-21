Оккупанты ''брали'' Пески четыре раза, Опытное – шесть: как в России пытаются придумать победы. Инфографика

"Вторая армия мира" настолько "мощна", что умудряется захватывать одни и те же украинские населенные пункты по несколько раз в течение многих месяцев подряд. Как правило, вымышленные "победы" при отсутствии побед реальных в России придумывают по отношению к небольшим селам, которые большинство россиян вряд ли когда-нибудь смогут найти на карте.

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Так, населенный пункт Пески неподалеку от оккупированного Донецка захватчики "брали" по меньшей мере четыре раза, а Опросное – шесть. Подсчетами фейковых побед РФ на украинском Донбассе озаботились аналитики портала "Слово и дело".

"Фейковые победы: сколько раз оккупанты отчитывались о "взятии" городов и поселков Донбасса. Как правило, это села, в которых до войны проживало несколько тысяч – а то и сотен – людей", – подписали они инфографику, которая показывает частоту и периодичность " эпохальных побед" российских оккупантов.

Так, согласно наблюдениям аналитического портала, населенный пункт Опытное в Донецкой области россияне только осенью "брали" пять раз – 13 и 15 октября и 12, 15 и 18 ноября. О шестом "взятии" они объявили совсем недавно, 9 января.

Рубежное в Луганской области войска РФ "брали под контроль" по меньшей мере 4 раза, впервые об этом оккупанты заявили еще 18 марта, 20 апреля Рубежное "освободил" лично глава Чечни Рамзан Кадыров, через пять дней спустя, для надежности, он еще раз "полностью освободил" этот населенный пункт. А 13 мая очередь "зачищать" Рубежное снова докатилась до боевиков "ЛНР".

Так же "победной" стала для оккупантов история с поселком Пески под Донецком: его, как и Рубежное, "брали" четыре раза. 4 августа о захвате населенного пункта сообщили боевики "ДНР", 13 августа – представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков, за ним Пески "брал" Кадыров, а после "пехотинца Путина" – еще и министр обороны РФ Сергей Шойгу 2 сентября.

Трижды в течение восьми месяцев оккупанты заявляли о захвате Марьинки в Донецкой области – 17 марта, 22 августа и 22 ноября.

Повторилась история "успеха" и с Соледаром в Донецкой области. Несмотря на то, что россияне, по заявлениям украинского военного командования, так и не контролируют этот населенный пункт полностью – они не уставали отчитываться о его "полном освобождении".

Первым о захвате Соледара 10 января сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, заявивший о том, что эта "победа" – дело рук исключительно его наемников. На следующий день в Москве призвали не спешить с такими заявлениями, однако Пригожин снова отчитался о своем "успехе". А 12 января о захвате города сообщило уже минобороны РФ.

По меньшей мере, по два раза россияне "брали" Зайцево (19 августа и 20 сентября) и Павловку (30 октября и 14 ноября) в Донецкой области.

Такое упорство в сочинении побед в международном разведывательном сообществе InformNapalm объясняют стремлением российского командования хоть как-то утолить недовольство россиян на фоне отсутствия каких-либо успехов у "второй армии мира" - именно поэтому им скармливают вымышленные победы.

"Последние полгода россия испытывает серьезный дефицит побед на фронте – наступление в Донецкой области идет медленно и сопровождается большими потерями. Однако для российского общества нужно создавать видимость успехов, поэтому в России не только заявляют об уничтожении несуществующей украинской техники, но и несколько раз "захватывают" одни и те же населенные пункты. Как правило, это села, в которых до войны проживало несколько тысяч, а то и сотен людей, а их названия россиянам ни о чем не говорят", – отметили в InformNapalm.

Впрочем, в подобной тактике для России нет ничего необычного: страна-агрессор уже давно построила для своего населения параллельную реальность.

"Единственной значительной победой для Кремля в этой войне стало эффективное устрашение и промывка мозгов собственному населению, создание альтернативной реальности с косплеем на Вторую мировую войну со всеми ее советскими проявлениями – штрафбатами, мясными волнами, генералами, которые не ценят жизнь солдат для отчета о захвате села. А когда даже мясные волны не помогают – рисуют фейковые "пабеды", – считают в InformNapalm.

Напомним, ранее пропагандисты запустили фейк о наступлении на Украину по трем направлениям, а также по привычке начали врать о "польских наемниках" в Украине. Обе выдумки были полностью опровергнуты.