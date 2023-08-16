Оккупанты бросили 'на подвал' попавшуюся на реализации краденого экс-гауляйтершу Кирилловки – СМИ

Бывшая гауляйтерша курортного городка Кирилловка в оккупированном Мелитопольском районе Екатерина Уманец, как говорится у оккупантов, оказалась "на подвале". Коллаборантку задержали из-за сбыта ворованного имущества.

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Также есть некоторые данные, что вместе с Уманцем задержали и ее сообщницу – Ларису Гроссман, которая также сотрудничала с оккупационными властями. Об этом сообщает Telegram-канал "РИА-Мелитополь".

Как отмечается, во время своего пребывания в должности гауляйтерши Кирилловки, Уманец обворовывала имущество из баз отдыха и частных домов местных жителей, покинувших город. Уманец присваивала все, включая личные вещи, в том числе бытовую технику и подушки.

Все это награбленное имущество она хранила на складе в одном из зданий, захваченных оккупационными властями в Кирилловке. Регистрацию награбленного вела Лариса Гроссман – еще одна местная сепаратистка. Во время гауляйтерства Екатерины Уманец, Гроссман отвечала за кадровый учет в местном поселковом совете.

Так, после освобождения от занимаемой должности доходы коллаборантки значительно сократились. В партийных структурах, вероятно, ее финансовое положение больше не было таким прибыльным, как это было на должности в Кирилловке. Уманец стало настолько сложно, что она уже начала продавать награбленное на рынках. Именно так коллаборантка и попала в ловушку.

Напомним, что сейчас ситуация в оккупированном курортном городке Кирилловка плачевна. Базы отдыха, пляжи, кафе, рестораны, магазины и парки пустые. Многие местные жители зарабатывали исключительно на курортниках, а следовательно в этом году они снова терпят серьезные убытки. Тем временем россияне и коллаборанты рассказывают сказки о "туристическом буме" в Кирилловке.

Как писал OBOZREVATEL, село Коблево на Черноморском побережье Николаевской области ежегодно привлекало отдыхающих пансионатами и базами отдыха, дельфинарием, аквапарками и другими активностями. Однако в 2023 году курорт не узнать – окна большинства гостиниц и заведений выбиты или закрыты, на улицах почти нет людей. Как выглядит населенный пункт сейчас – смотрите в нашем материале.

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