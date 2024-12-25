Оккупанты бросили на штурм города сразу три армии: в ВСУ рассказали об обстановке вблизи Покровска

Российские военные не оставляют попыток прорвать оборону города Покровск на Донетчине, и бросили на штурм сразу три своих армии. Они избегают фронтального штурма города, однако несут значительные потери.

Видео дня

Об этом в телемарафоне рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. По его словам, только на Покровском направлении украинским военным удалось остановить 60 штурмовых и наступательных действий врага.

"Противник на этом направлении сильно преобладает в живой силе. Против нас сосредоточены три российские общевойсковые армии – 2-я, 41-я и 51-я центрального военного округа противника. Бои здесь носят очень жесткий характер, потому что российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск", – рассказал Трегубов.

По его словам, россияне избегают прямого штурма города и пытаются прорваться с флангов. В свою очередь наши защитники проявляют огромное мужество и уничтожают врага.

"Только за прошедшие сутки наши защитники уничтожили 261-го оккупанта, из них 133 безвозвратно. Уничтожен также автомобиль связи. Захватчики не оставляют попыток прорваться до самого города Покровска, но боев и враждебных ДРГ в городе и его окрестностях пока нет", – заверил спикер.

Трегубов объяснил, что целью противника является продвижение на максимальное расстояние от окрестностей Покровска. Оккупанты планируют прорваться через левый и правый фланги Сил обороны для того, чтобы сделать охват самого города.

Спикер добавил, что бои в пределах города крайне сложны, поэтому враг пытается перенести их на окраины, чтобы заставить ВСУ отступить и избежать необходимости прямого штурма.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска постепенно продвигаются к югу и юго-западу от Покровска, однако остается неизвестным, смогут ли они использовать эти успехи для оцепления города. Возможно, военное командование сосредотачивается на других целях – достижении административной границы Донецкой области.

Аналитики из американского Института изучения войны предполагают, что диктатор Путин ставит перед оккупантами задачу обеспечения территориальных достижений для России, а не захвата стратегически важных населенных пунктов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!