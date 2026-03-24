Оккупанты строят в Керчи свой самый большой корабль 'Иван Рогов' на 15 вертолетов: может ли Украина сорвать план врага

Россияне во временно оккупированном Крыму строят универсальный десантный корабль "Иван Рогов", который является главным судном проекта 23900 "Прибой". Корабль рассчитан на размещение авиагруппы из 15 ударных и десантно-транспортных вертолетов типов Ка-52 и Ка-29.

Видео дня

В то же время вопрос завершения строительства в определенные сроки остается неопределенным. Подробнее рассказывает Defence Express.

Что известно

Строительство этого универсального десантного корабля ведет завод "Залив" во временно оккупированной Керчи. Если в апреле 2025 года фиксировали заметный прогресс в формировании корпуса по сравнению с 2024-м, то по состоянию на март 2026 года уже почти завершены полетная палуба и надстройка.

Характеристики судна

Согласно спутниковым снимкам, длина корабля составит около 220 метров, а ширина – 40 метров, что потенциально делает его крупнейшим в составе российского флота на Черном море. В то же время впереди еще завершение строительства, спуск на воду и прохождение ходовых испытаний.

Корабль заложили в июле 2020 года, а выход на испытания планируют на 2027-й, однако успеют ли реализовать эти планы – пока неизвестно.

"Текущие планы РФ предусматривают построение двух УДК проекта 23900 "Прибой". Начать работы по второму кораблю оккупанты сейчас не могут, потому что на заводе "Залив" есть только один сухой док соответствующего размера, который сейчас занят на построении УДК "Иван Рогов", проектная стоимость которого оценивается в 100 миллиардов рублей (1,2 миллиарда долларов)", – отмечается в статье.

Ранее в России заявляли, что "Иван Рогов" как главный корабль проекта будет иметь полное водозамещение до 30 тысяч тонн и сможет перевозить до 900 морских пехотинцев, до 75 единиц техники, до трех десантных катеров и авиагруппу из 15 вертолетов различных типов.

Похоже, в Кремле рассматривают этот проект как вопрос геополитического престижа, поэтому продолжают строительство несмотря на объективные ограничения, в частности уязвимость временно оккупированного Крыма к ударам Сил обороны Украины.

Поэтому, одним из возможных вариантов воздействия может быть удар по сухому доку завода "Залив", где строится корабль. В то же время более эффективным выглядит асимметричный подход – поражения энергетической инфраструктуры на оккупированном полуострове, которая обеспечивает работу российского военно-промышленного комплекса, в том числе и строительство этого судна.

Как писал OBOZ.UA, в ноябре 2025 года в оккупированном Крыму произошел пожар на одном из кораблей Черноморского флота РФ. Как утверждают очевидцы, в Севастополе горел российский малый противолодочный корабль проекта 1124-М "Альбатрос-М". Корабль такого типа корабли имеет на вооружении противолодочные средства, артиллерию, и зенитные ракетные комплексы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!