Дым был виден издалека: появились данные о корабле Черноморского флота РФ, который горел в оккупированном Севастополе. Фото и видео

В оккупированном Крыму 3 ноября произошел пожар на одном из кораблей Черноморского флота РФ. По словам очевидцев, в Севастополе горел российский малый противолодочный корабль проекта 1124-М "Альбатрос-М".

На данный момент причины инцидента неизвестны. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

Пожар в бухте Севастополя

Днем 3 ноября дым от пожара было видно на корабле, который стоял у причала в Сухарной бухте. Именно там, в скальной штольне расположен главный арсенал Черноморского флота РФ.

Сначала тип корабля определить не удалось из-за закрытой маскировочными сетями надстройки. Позже выяснилось, что пожар произошел на малом противолодочном корабле проекта 1124-М "Альбатрос-М" из состава российского черноморского флота.

В составе Черноморского флота РФ четыре таких корабля. Все они были построены в 80-х годах прошлого века. Речь идет о кораблях "Муромец", "Суздалец", "Касимов" и "Ейск".

Два таких корабля были эвакуированы из оккупированного Крыма в 2024 году. Из-за угрозы атак на бухты в Севастополе корабли перебазировали на Новороссийскую военно-морскую базу.

1124-М "Альбатрос-М" – это малый противолодочный корабль, являющийся усовершенствованной версией базового проекта 1124 "Альбатрос". Главное назначение кораблей проекта 1124-М – это поиск, обнаружение и уничтожение подводных лодок противника в ближней морской зоне и прибрежных районах, охрана морских баз, сил флота, а также сопровождение конвоев.

Такие корабли имеют на вооружении противолодочные средства (торпеды, реактивные бомбометные установки), артиллерию, и зенитные ракетные комплексы (например, ЗРК "Оса-М").

Напомним, в ночь на 2 ноября сотрудники Главного управления разведки МО Украины осуществили удачную операцию на территории оккупированного Крыма. Им удалось уничтожить вражеские объекты ПВО, среди которых радиолокационная станция 92Н6Е и аэродромный обзорный радиолокатор "АОРЛ-1АС" и РЛС П-18.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник ГУР Украины Кирилл Буданов пообещал довести дело с Крымским мостом до конца, отметив, что российский диктатор Путин будет расстроен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!