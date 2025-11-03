Минус С-400 'Триумф' и не только: ГУР показало эксклюзивные кадры поражения объектов ПВО врага в Крыму. Видео

В ночь на 2 ноября сотрудники Главного управления разведки МО Украины осуществили удачную операцию на территории оккупированного Крыма. Им удалось уничтожить вражеские объекты ПВО, среди которых радиолокационная станция 92Н6Е и аэродромный обзорный радиолокатор "АОРЛ-1АС" и РЛС П-18.

Об этом сообщили в ГУР. В ведомстве отметили, что вооруженная борьба против врага продолжается.

Детали операции

"В ночь с 1 на 2 ноября 2025 года мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали очередные дорогостоящие объекты системы противовоздушной обороны московитов во временно оккупированном Крыму", – говорится в сообщении.

В результате удара по российскому командному пункту зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевом дежурстве, было уничтожено российскую многофункциональную радиолокационную станцию 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления.

Кроме того, подразделения Главного управления разведки успешно уничтожили аэродромный обзорный радар "АОРЛ-1АС" и радиолокационную станцию П-18 "Терек", которые принадлежали противнику.

Напомним, 1 ноября в Московской области РФ украинская военная разведка провела успешную спецоперацию по "денефтефикации" государства-агрессора, в результате которой выведен из строя важнейший военный объект РФ – нефтепродуктопровод "Кольцевой". На нефтепродуктопроводе, который обеспечивал горючим российскую оккупационную армию, взорваны одновременно все три нити.

Как писал OBOZ.UA, в ГУР фиксируют сокращение переработки нефтепродуктов в России до 20%. Россияне пытаются "залатать" собственную систему ПВО, однако пока особых результатов эти усилия им не приносят.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!