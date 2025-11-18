Оккупанты делают ставку на окружение Покровска и пытаются воспользоваться погодными условиями: в ISW оценили ситуацию. Карта

Оккупационная армия РФ пытается сковать украинские войска в самом Покровске, одновременно окружая ВСУ в Покровско-Мирноградской агломерации с запада.

Враг планирует использовать транспорт для перевозки войск, вероятно, под прикрытием тумана, чтобы ускорить захват самого Покровска. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Бои за Покровск

Вражеские подразделения пытаются замкнуть кольцо окружения с юго-запада и северо-востока от Покровска соответственно. Однако пока россияне испытывают трудности в концентрации сил и достижении значительного продвижения.

Аналитики отметили, что 51-я армия ВС РФ ведёт бои на двух направлениях, которые не поддерживают друг друга, поскольку враг одновременно пытается продвинуться к северу от Покровска, замкнуть кольцо окружения и ослабить котел вокруг Покровска. Такое раздвоение внимания, вероятно, затрудняет усилия 51-й воздушной дивизии ВС РФ по закрытию котла, что соответствует характеру российских войск, преследующих различные цели на одном оперативном направлении, а не концентрирующих усилия на одной решающей цели.

Ситуация в районе Доброполья

К северо-востоку от Покровска оккупанты пытаются атаковать в нескольких направлениях, особенно в районе Доброполья. Подразделения 51-й воздушной дивизии наступают в юго-западном направлении, чтобы захватить Родинское (к северу от Покровска) и замкнуть кольцо окружения. Также подразделения российской морской пехоты наступают к юго-востоку от Доброполья в направлении Софиевки и Новопавловки.

В свою очередь украинские войска контратакуют основание Добропольского выступа с запада и востока, чтобы сдержать российские атаки в этом районе и продвинуться на север. Российские войска, вероятно, изначально воспользовались возможностью продвинуться в направлении Доброполья, отчасти для того, чтобы продемонстрировать, что российские войска добились значительных успехов в преддверии саммита на Аляске в августе 2025 года, но возникшая в результате этого уязвимость из-за неспособности добиться значимых в оперативном плане успехов в этом районе может помешать российским усилиям по завершению окружения Покровска.

Российский военный блогер признал в разгар усилий в направлении Доброполья в августе 2025 года, что база российского проникновения была слишком узкой для разработки стабильной логистики, что делало выступ уязвимым для украинских контратак. С тех пор российское комендование отодвинуло Добропольскую операцию на второй план, сосредоточившись на захвате Покровска. Однако теперь россиянам приходится делить свое внимание между продвижением на северо-восток и север от Покровска, продолжая обороняться от украинских контратак в направлении Доброполья.

Враг использует туман для переброски сил

Российские войска могут попытаться использовать транспортные средства для перевозки войск, вероятно, под прикрытием тумана, чтобы ускорить зачистку самого Покровска. Оккупанты специально расчищают дороги T-0504 Новоэкономичное-Мирноград и O0544 Гродовка-Мирноград (обе к востоку от Мирнограда), чтобы позволить личному составу на транспортных средствах войти в Мирноград.

ISW ранее оценивал, что российские войска используют прикрытие тумана, которое препятствует операциям украинских беспилотников для переброски войск в Покровск. Украинское присутствие в северной части Покровска вынуждает небольшие российские пехотные группы в этом районе сражаться в условиях субтактического окружения в этом районе, в то время как украинские войска, остающиеся к югу от Донецкой железной дороги в Покровске, ведут боевые действия в схожих условиях.

Неспособность российской тактики проникновения малыми группами в достаточной мере обеспечить зачистку Покровска от украинских сил в настоящее время, вероятно, вынудит российские войска прибегнуть к использованию транспортных средств в неблагоприятных погодных условиях для переброски большого количества войск в Покровск.

Напомним, на Покровском направлении российские оккупанты все чаще ведут огонь по своим же сослуживцам. За противника российские дроноводы в условиях царящего в рядах российских войск хаоса принимают просочившихся в Покровск и Мирноград штурмовиков армии РФ и атакуют их.

Как сообщал OBOZ.UA, в Купянске Харьковской области продолжаются ожесточенные бои за контроль над населенным пунктом. Благодаря действиям украинских войск российские оккупанты постепенно теряют контроль над городом.

