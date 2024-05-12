Оккупанты держат ракетоносители в местах базирования: какова ситуация на море

На протяжении суток 11 мая на юге нашего государства шла контрбатарейная борьба, украинские воины отражали атаки захватчиков. Вражеские штурмы (их было более 20) оказались безуспешными.

Тем временем, в Черном и Азовском морях нет ни одного вражеского корабля: их россияне прячут на базах. О ситуации рассказали в Силах обороны юга.

Наиболее активными захватчики накануне были на Ореховском направлении: там зафиксировано 17 российских штурмов: 13 – в районе Старомайорского, 2 в районе Работино, по одному в районах Новоданиловки и Вербового.

Пытался враг атаковать и на левом берегу Днепра в Херсонской области. Там за сутки произошло пять безуспешных штурмов.

"Понеся потери, отошел на свои исходные позиции", – описали результаты усилий захватчиков в Силах обороны юга.

Оккупанты накануне также осуществляли артиллерийские обстрелы, наносили многочисленные авиационные удары с применением управляемых авиабомб и неуправляемых авиационных ракет, использовали большое количество ударных дронов различных типов.

В частности, накануне захватчики по тактической авиации попытались атаковать крылатой ракетой Криворожье: силы ПВО уничтожили средство поражения в воздухе.

Не прекращают они также ведение аэроразведки: только за минувшие сутки в операционной зоне ОК "Юг" зафиксирован пролет 222 разведывательных БПЛА.

Зато в море захватчики боятся даже высунуть нос.

"Кораблей вражеского флота в Черном и Азовском морях не наблюдается. Ракетоносители находятся в пунктах базирования", – резюмировали в Силах юга.

Напомним, 11 мая украинские защитники уничтожили пять российских БПЛА на юге. Речь идет о БПЛА Орлан и ZALA, которые враг использует для ведения разведки.

Четыре разведывательных БПЛА ZALA уничтожены в пределах Херсонской области. А разведывательный дрон "Орлан-10" приземлился в Николаевской области.