Украинские защитники уничтожили пять российских БПЛА на юге

Защитники неба Украины уничтожили за сутки 11 мая пять беспилотных летательных аппаратов оккупационных войск РФ на юге. Речь идет о БПЛА "Орлан" и ZALA, которые враг использует для ведения разведки.

Планам россиян помешали бойцы сил ПВО из воздушного командования "Юг". Об этом сообщила служба по связям с общественностью этого оперативного объединения Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что подразделения противовоздушной обороны сбили четыре разведывательных БПЛА ZALA в пределах Херсонской области.

Кроме того, защитники приземлили разведывательный дрон "Орлан-10" в Николаевской области.

"Вместе к победе!" – отметили в ВК "Юг".

Ранее воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружили российский экипаж БПЛА ZALA, готовившийся к запуску разведывательного дрона. Защитники обратились к побратимам из подразделения Signum 93-й ОМБр, которые поразили вражескую позицию, ранив оккупантов, уничтожив авто и сам беспилотник.

Как сообщал OBOZ.UA, около 16:25 в субботу, 11 мая, защитники из ВК "Восток" сбили российскую ракету над Кривым Рогом в Днепропетровской области. Это была управляемая Х-59/69.

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