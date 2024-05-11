Взрыв в Кривом Роге: над Днепропетровщиной сбили вражескую ракету

В Кривом Роге во время воздушной тревоги к вечеру 11 мая раздался взрыв. Впоследствии стало известно об уничтожении управляемой российской ракеты Х-59/69.

О взрыве в городе сообщили местные СМИ в 16:25. Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул по состоянию на 16:52 подтвердил взрыв.

"По взрыву, который слышали. Без конкретики, но все нормально", – написал он в официальном Telegram-канале.

В 17:00 в Днепропетровской ОВА сообщили об уничтожении вражеской ракеты в небе над областью.

"Под защитой ПВО. В небе над Днепропетровщиной сбили ракету. Наши отработали в Криворожском районе. Спасибо, ВК "Восток"!" – заявил глава области Сергей Лысак.

В воздушном командовании "Восток" в свою очередь информировали, что в Криворожском районе была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59/69.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины в 16:25 сообщали о движении ракеты на Кривой Рог.

Тревогу на Днепропетровщине объявили в 15:25, отбой – в 16:34.

Во время тревоги взрывы также были слышны на Сумщине. Под ракетным ударом оказалась инфраструктура пригорода Сум, предварительно, обошлось без жертв.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 мая на Днепропетровщине также удалось сбить российскую ракету Х-59/69. Тогда цель была поражена в Днепровском районе.

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