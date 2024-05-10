Силы ПВО сбили вражескую ракету над Днепропетровщиной

Силы противовоздушной обороны уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59/69 над Днепропетровщиной. Цель была поражена в Днепровском районе.

"Вражеская ракета была уничтожена над областью! Ее сбили в Днепровском районе наши силы ПВО", – сообщил руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в официальном Telegram-канале по состояию на 16:32.

Чиновник также поблагодарил воздушное командование "Восток" за круглосуточную защиту неба.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины по состоянию на 17:30 информировали, что силы ПВО уничтожили ракету Х-59/69.

"В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59/69", – говорится в сообщении ведомства.

О движении ракеты на Днепр в Воздушных силах сообщали в 16:15. Через десять минут там заявили об отбое угрозы.

Воздушная тревога на Днепропетровщине была объявлена с 14:44 по 16:25.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 10 мая в Запорожье прогремел взрыв. Предварительно, войска РФ атаковали город баллистикой.

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