В Запорожье прогремел взрыв во время воздушной тревоги

В пятницу вечером, 10 мая, в Запорожье раздался взрыв. Вероятно, российские оккупационные войска атаковали город баллистикой.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. "Взрыв в Запорожье", – говорится в сообщении.

По словам Федорова, существует угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

Тем временем мониторинговые группы сообщают, что недалеко от города наблюдается БпЛА-разведчик врага.

Стоит отметить, что несколько часов назад Силы противовоздушной обороны уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59/69 над Днепропетровщиной. Цель была поражена в Днепровском районе.

Напомним, в США спрогнозировали усиление российских наземных и воздушных атак на Украину в течение следующих нескольких недель. Москва планирует использовать "окно возможностей" – время, необходимое для доставки в Украину новой американской военной помощи в достаточном для эффективного сопротивления агрессору количества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Главном управлении разведки заявили, что не исключают, что Россия может готовить наступление на две области Украины. Впрочем, сил на захват, например, Харькова у врага явно не хватает. Поэтому речь идет скорее об "сделке для входа и выхода", считают разведчики.