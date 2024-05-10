Пытается использовать время: Россия в ближайшие недели может усилить атаки на Украину – западная разведка

В США спрогнозировали усиление российских наземных и воздушных атак на Украину в течение нескольких недель. Москва планирует использовать "окно возможностей" – время, необходимое для доставки в Украину новой американской военной помощи в достаточном для эффективного сопротивления агрессору количестве.

Между тем к началу лета Россия якобы планирует большое наступление, с ним и связано прогнозируемое обострение в ближайшей перспективе. Об этом со ссылкой на троих чиновников, знакомых с разведданными США, сообщает CNN.

Так, согласно сообщению, американская разведка практически не сомневается в том, что Россия попытается максимально использовать "окно возможностей", то есть время, когда в Украину еще не поступило в достаточных для существенного влияния на ситуацию на поле боя количествах новое оружие и боеприпасы из недавно продленной помощи США.

Речь идет о нескольких неделях, которые понадобятся на доставку этой помощи в Украину. И в эти недели Россия, считают в разведке США, будет усиливать свои воздушные и наземные атаки.

В конце концов, атаки с воздуха уже обрели изрядную интенсивность.

"В ночь на среду (8 мая. – Ред.) Россия нанесла массированный ракетно-беспилотный удар по Украине. Украинские власти утверждают, что Россия выпустила более 50 ракет и 20 беспилотников по энергетической инфраструктуре страны. Крупнейшая энергокомпания Украины заявила, что это уже пятое нападение России на ее объекты за последние шесть недель", – напомнили в CNN.

Собеседники издания как среди западных должностных лиц, так и среди их коллег в Украине отмечают, что ожидаемое усиление атак неразрывно связано с намерениями России провести широкомасштабное наступление этим летом. На фоне этих планов беспокойство в США и Украине вызывает дальнейшая мобилизация Москвой большого количества живой силы, в то время как украинская армия испытывает кадровый дефицит.

Месяцы "торгов" в Конгрессе, которые привели к длительной остановке американской помощи для Украины, уже вылились для украинцев в утраченные территории и утраченные жизни воинов. Так что РФ сделает все, чтобы захватить как можно больше территорий до того, как на передовой появится американское оружие.

И даже когда обещанная помощь поступит, отметил один из американских собеседников CNN, о возвращении оккупированных РФ территорий речь пока не идет.

"В лучшем случае это удерживание (линии фронта. – Ред.)", – отметил он.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки заявили, что не исключают, что Россия может готовить наступление на две области Украины. Впрочем, сил на захват, например, Харькова у врага явно не хватает. Так что речь идет скорее об "операции для входа и выхода", считают разведчики.