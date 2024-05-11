Защитники Украины отработали по вражескому экипажу БПЛА Zala: атаку показали на видео

Украинские воины из рядов 80 ОДШБр обнаружили готовящийся к запуску дрона вражеский экипаж БпЛА Zala. Они обратились к собратьям из подразделения Signum из состава 93 ОМБр – и враг понес потери.

Так, защитники ранили российских оккупантов из состава экипажа, также был поражен автомобиль группы и дрон, который они планировали запустить. Подробности раскрыли в Telegram-канале Signum.

"Воинами 80 ОДШБр был обнаружен вражеский экипаж БПЛА Zala. Благодаря быстрому реагированию обоих расчетов, нам удалось перехватить вражеских пилотов и первым дроном ранить нескольких членов экипажа, следующим дроном был выведен из строя автомобиль и сам БПЛА. Спасибо ребятам из 80-и за их профессионализм в обнаружении целей. И сообществу Стерненко за крутые дроны, которые имеют достаточный ресурс для выполнения таких задач", – отметили в подразделе Signum.

Напомним, утром 11 мая в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отчитались, что накануне Силы обороны "отминусовали" 1320 оккупантов и более 200 единиц техники за сутки.

Также сообщалось, что украинские аэроразведчики прицельно уничтожили пехоту и бронетехнику армии России, зрелищный процесс "демилитаризации" они запечатлели на видео.