Силы обороны 'отминусовали' 1320 оккупантов и более 200 единиц техники за сутки: Генштаб ВСУ обновил статистику потерь РФ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины проредили ряды армии России на 1320 окупантов. Так, общая численность потерь врага убитыми и ранеными за весь период полномасштабной войны уже достигла 481 030 человек.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что к утру 11 мая уничтожены и повреждены также 229 единиц российской техники. Наибольшие потери враг понес в автомобилях – 64 единицы и артиллерийских системах – 55 единиц.

Кроме того, на металлолом превратилось 15 танков, 40 боевых бронированных машин, 2 РСЗО, 1 средство ПВО, 42 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатая ракета и 9 единиц специальной техники.

Напомним, пресс-служба 46-й отдельной аэромобильной бригады показала прицельное уничтожение пехоты и бронетехники россиян. Удары по скоплению вражеских целей воины бригады нанесли FPV-дронами. На опубликованных кадрах видно, что один из оккупантов пытался отбиться от дрона палкой, но это ему не помогло выжить.

Бойцы Нацгвардии 10 мая уничтожили в Харьковской области БМП с вражеским десантом и почти взвод личного состава армии РФ, когда штурмовые группы пытались прорваться на севере области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военные Госпогранслужбы с помощью FPV-дронов нанесли точный удар по обустроенным наблюдательным постам россиян на юге Украины. Благодаря результативным операциям защитники сократили боевые способности вражеского войска.

– Украинские морские надводные дроны Magura V5 с начала своего применения нанесли ущерб для вражеских кораблей на около 500 млн долларов. Процесс их усовершенствования для еще большей эффективности не останавливается ни на мгновение.