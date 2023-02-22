Оккупанты еще не достигли максимума в наступлении: Гайдай о ситуации в Луганской области

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что прогнозируемое наступление российской армии уже началось, но еще не достигло своего максимума. В Луганской области оккупанты пытаются прорываться на трех направлениях, но акцент делают в направлении Кременной.

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Об этом он сказал в среду, 22 февраля, в эфире канала "Фабрика новостей". По словам Гайдая, во вторник оккупанты ненадолго смогли прорвать оборону возле Кременной, но под напором ВСУ им пришлось отступить.

Он отметил, что горячие бои в Луганской области продолжаются уже как минимум две недели.

"Бои проходят на трех направлениях – Белогоровка, Сватовское направление, Кременная. Они (оккупанты. – Ред.) иногда меняют стадии активизации, иногда есть определенные атаки и обстрелы на Белогоровском направлении, иногда увеличиваются на Сватовском. Но их акцент – на Кременском направлении. Вчера наши ребята отбили достаточно мощное наступление – оккупанты пытались совершить прорыв, используя больше роты тяжелой техники (танки и БМП), и около роты пехоты, удалось на время прорвать оборону и зайти со стороны, но тяжелую технику частично уничтожили, частично она отошла. То же самое с пехотой. В конце концов позиции остались за нашими силами обороны. Все наступления отбиты", – сказал глава ОВА.

Гайдай добавил, что российские оккупационные войска действительно собрали много техники и личного состава, но это им не поможет.

"Понимаем, что то, сколько они накопили личного состава и техники на этом направлении, даже то, что они подключают кадровых военных, например десантников, свидетельствует о том, что, наверное, они для себя делают акцент именно на Кременском направлении. Но это им не поможет", – отметил чиновник.

В то же время, по его словам, на Сватовском направлении оккупанты тоже накапливают силы и средства, но украинские воины ежедневно уничтожают технику и личный состав армии России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генеральном штабе ВСУ 22 февраля сообщили, что российские кафиры не оставляют надежды взять под контроль всю восточную часть Украины и сохраняют концентрацию своих сил для наступления на всех пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.