Оккупанты готовят блокировку интернета на оккупированной территории Запорожской области – 'Атеш'

На временно оккупированных территориях россияне продолжают ущемлять права мирного населения. В Запорожской области захватчики готовятся полностью отключить интернет в регионе.

Ограничение доступа планировалось ввести до 16 марта, однако реализовать эти меры в указанные сроки оккупационным структурам не удалось. Об этом в Telegram пишет военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Оккупанты издеваются над мирными населением

Партизаны выяснили, что так называемый губернатор оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий обратился к российским структурам с просьбой разрешить полную блокировку интернета. По предварительной информации, отключение рассматривается как "временная мера в рамках специальных мероприятий ФСБ".

Агенты движения отмечают, что пока неизвестно, почему российским оккупантам на данный момент полностью реализовать блокировку не удалось. При этом в "Атеш" допускают, что вероятно, оккупационные власти столкнулись с техническими проблемами. При этом источники отмечают, что попытки отключить интернет могут быть повторены в ближайшее время.

Одной из основных причин таких действий является недоверие оккупационных властей к местному населению. Российские структуры рассматривают жителей региона как потенциально проукраински настроенных и стремятся максимально ограничить передачу информации и связь с внешним миром. Фактически речь идёт о попытке информационной изоляции временно оккупированной территории и усиления контроля над населением.

Беспрецедентный уровень цензуры

Кроме свободного интернета оккупанты пытаются регулировать просмотр телеканалов на захваченных территориях. В 2025 году оккупационные администрации инициировали меры по блокировке спутникового телевидения.

Захватчики запрещают жителям оккупированных территорий использование комплектов спутникового ТВ, которые до войны позволяли смотреть украинские и сотни иностранных телеканалов.

Вместо "запрещенных комплектов" оккупанты активно продвигают использование пропагандистского спутникового телевидения, за которое, в частности, требуют ежемесячную оплату. Старые спутниковые антенны и сопутствующее оборудование захватчики "конфискуют" и показательно уничтожают варварским способом.

Что предшествовало

Ситуация со свободой слова и доступом к информации на захваченных украинских территориях к 2026 году окончательно перешла в фазу "цифровой крепости". Захватчики планомерно заменяют глобальные платформы подконтрольными аналогами, используя тактику "выжженной земли" для тех, кто отказывается играть по правилам Роскомнадзора.

При этом с сентября 2025 года вступили в силу жесткие штрафы за "популяризацию" VPN. Теперь рассказывать о том, как обойти блокировку грозит огромным штрафом. Более того, использование VPN для доступа к "экстремистским" ресурсам теперь может считаться отягчающим обстоятельством при "совершении преступлений".

Роскомнадзор теперь не просто блокирует IP-адреса серверов, он использует ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) для глубокого анализа трафика (DPI). Обычные протоколы вроде OpenVPN или WireGuard в РФ и на оккупированных территориях больше не работают.

Чтобы "спастись", пользователям приходится переходить на более сложные, маскирующиеся под обычный трафик протоколы. Бесплатные и популярные VPN из App Store или Google Play Market в большинстве своем уже заблокированы или работают с перебоями.

Напомним, на временно оккупированной Луганщине российские силы продолжают интенсивное давление как на фронте, так и на гражданское население. Кроме постоянных обстрелов и штурмов, фиксируются новые факты принуждения студентов к участию в войне.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что руководство страны-агрессора России продолжает ужесточать цензуру в интернете и на данном этапе активно пытается заблокировать доступ к мессенджеру Telegram. Отдельный приказ о запрете приложения выдало министерство обороны России.

