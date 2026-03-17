Оккупанты на Луганщине заставляют студентов идти на войну в обмен на сохранение места в вузе

На временно оккупированной Луганщине российские силы продолжают интенсивное давление как на фронте, так и на гражданское население. Кроме постоянных обстрелов и штурмов, фиксируются новые факты принуждения студентов к участию в войне.

Также ухудшается гуманитарная ситуация в городах, где людям выставляют счета за фактически отсутствующие коммунальные услуги. Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

По его словам, противник не оставляет попыток оккупировать часть Луганской области, которая сейчас находится под контролем Сил обороны Украины. Враг регулярно обстреливает эти территории из всего имеющегося вооружения, в частности применяет танки, ствольную артиллерию и минометы.

Только за минувшие сутки российские войска трижды использовали артиллерию, шесть раз открывали минометный огонь, а также активно применяли FPV-дроны. Всего на Лиманском и Славянском направлениях зафиксировано 19 штурмовых действий.

Отдельное внимание руководитель ОВА обратил на ситуацию в так называемой "ЛНР", где студентов фактически заставляют подписывать контракты на участие в войне.

В частности, такие предложения получают те, кто пытается пересдать экзамены. Им прямо намекают на возможное отчисление из учебного заведения и предлагают альтернативу – пойти служить оператором дронов.

В случае согласия обещают оформление академического отпуска на период службы, что фактически является формой давления и шантажа.

Кроме того, сложной остается ситуация во временно оккупированном Северодонецке. Несмотря на критическое состояние инфраструктуры и отсутствие надлежащей уборки, местным жителям начали поступать платежки за услуги по благоустройству и содержанию территорий.

В то же время город, по словам Харченко, за последние три с половиной года превратился в сплошную свалку.

Жилые кварталы и улицы почти не обслуживаются: во дворах накапливаются горы мусора, который не вывозят месяцами. Аналогичная ситуация наблюдается и со строительными отходами. Вместо этого оккупационная власть предлагает жителям самостоятельно убирать территории, после чего еще и платить за соответствующие "коммунальные услуги".

