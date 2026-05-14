'Процент сбития дронов был 94%': Зеленский провел Ставку по итогам двухдневного российского удара

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 14 мая, провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где принял доклад о последствиях последней российской атаки. По его словам, враг накапливал дроны и ракеты в течение определенного времени и сознательно вычислил удар, чтобы перегрузить украинскую ПВО.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Также он поручил украинской армии подготовить план ответа за очередное российское вирломство.

По словам Зеленского, всего в волнах массированных атак за 13 и 14 мая россияне использовали 1567 БПЛА и 56 ракет различных типов.

"Процент сбития дронов у нас был 94%. Процент сбития ракет – 73%. Ключевой вызов – это баллистика и прикрытие тысяч тыловых объектов инфраструктуры и наших городов.

На Ставке также обсуждались имеющиеся потребности украинских зенитчиков и увеличение поставок в частности радаров. Другие доклады касались последствий атак по украинским регионам.

"Сейчас в Киеве до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушения подъезда жилого дома, который был практически снесен с 1-го по 9-й этаж из-за этой российской атаки. Неизвестна судьба почти 20 человек, которые могли быть в этом доме. По состоянию на сейчас известно о семи погибших и 39 раненых только в Киеве. Привлечены все необходимые силы ГСЧС Украины, Национальной полиции, коммунальных и медицинских служб", – резюмирует глава государства, и добавляет, что поручил украинской армии и спецслужбам предложить возможные форматы ответа на последнюю вражескую атаку.

14 мая российская армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. В результате вражеского обстрела в Дарницком районе столицы зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. В результате удара часть дома разрушена, спасатели ищут под завалами людей.

По данным Воздушных сил, во время удара российская армия использовала 731 средство поражения. Украинским зенитчикам удалось перехватить и уничтожить 693 вражеские цели.

В Ивано-Франковске во время российской атаки дрон попал в жилой дом на улице Коновальца, после чего там вспыхнул пожар. Пострадали девять человек: трое из них попали в больницу, шестеро отказались от госпитализации.

