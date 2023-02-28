Оккупанты готовятся к удару по Украине, однако из-за эффективного противодействия переносят вероятную атаку – Ким

Российская оккупационная армия технически находится в боевой готовности к нанесению ракетного удара по Украине еще с пятницы, 24 февраля. Однако его все время переносят из-за противодействия Сил обороны.

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Об этом в видеообращении к украинцам 28 февраля рассказал руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. В то же время он призвал не игнорировать воздушные тревоги, поскольку очередная атака оккупантов может произойти в любое время (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Благодаря определенным действиям Вооруженных Сил и ГУР они переносят это. Но все равно готовятся, доразведывают, меняют тактику, делают фейковые атаки и прочее", – отметил Ким.

Напомним: накануне в ОК "Юг" сообщили, что государство-террорист Россия увеличило корабельную группировку в Черном море до 12 судов. Два российских ракетоносителя нацелили на Украину 8 "Калибров". Военные предупредили, что ракетная угроза сохраняется, россияне продолжают вести разведку и поиск новой тактики действий.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат рассказал, что у России есть в избытке советские зенитные управляемые ракеты (ОКР) С-300, благодаря которым она экономит дорогие "Калибры" и "Искандеры". Войска РФ запускают их по баллистической траектории, однако они неточные и могут падать "где угодно".

Применение старых ракет говорит о том, что враг начал экономить высокоточное дальнобойное дорогое оружие и заменять его ракетами, "где-то там лежащими".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия изменила тактику в нанесении массированных ракетных атак по нашим городам. Частично они связаны с нехваткой у врага соответствующего вооружения;

– также в Воздушных Силах предостерегли, что, ожидая российских ударов по критической инфраструктуре, не стоит привязываться к символическим датам. Во время войны ракетный удар может произойти в любой момент по всей территории Украины.

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