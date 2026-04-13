Оккупанты хотят превратить морской порт в Ялте в казино и стоянку для частных яхт

Российские оккупанты продолжают разграблять оккупированный украинский Крым. Сейчас они нацелились на Ялтинский морской порт.

Видео дня

На его территории оккупанты собираются открыть казино и создать стоянку для частных яхт. Об этом сообщили в Движении сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая Лента".

Чтобы реализовать замысел, назначенные Москвой "гауляйтеры" в Крыму изменили законодательство. Они создали условия для создания в Ялте игорной зоны: расположить ее планируют на территории морского порта.

"Проект, который ранее не удалось реализовать в Кацивели, теперь начали воплощать в самом центре города. Активисты движения "Желтая Лента" отмечают, что территорию морского вокзала уже отгородили. На месте порта планируют создать полноценный игорный кластер с казино, что фактически означает изменение его назначения", – отметили в "Желтой Ленте".

Что задумали оккупанты

С идеей создать игорную зону на временно оккупированном украинском полуострове захватчики носятся чуть ли не с момента захвата Крыма .

Как писали в свое время "Крым.Реалии", через несколько месяцев после аннексии российский диктатор Владимир Путин подписал закон своего же авторства о создании двух игорных зон: в Крыму и российском Сочи. На тот момент в РФ формально существовали уже четыре такие зоны: Краснодарском, Алтайском, Приморском краях и в Калининградской области.

Еще в 2014 году "гауляйтер" Крыма Сергей Аксенов считал будущие доходы от игорной зоны на полуострове: он заявлял, что она позволит привлечь "рекордные для России инвестиции" – по прогнозам так называемого "главы правительства" Крыма, это должно было быть "от 100 миллионов до миллиарда долларов".

В отличие от территории РФ, в украинском Крыму оккупанты разрешили строить казино в населенных пунктах, а не вне их.

"Если предыдущие игорные зоны мы создавали вне населенных пунктов, и это заставляло инвесторов прокладывать какие-то коммуникации, инженерные сети, строить инфраструктуру в виде игровых залов, гостиниц, ресторанов. Так правительство Крыма может само определить место строительства игорной зоны", - говорил тогда член комитета Совета федерации России Алексей Майоров.

"Правительство Крыма" сначала определило таким местом территорию вблизи "Ласточкиного гнезда" в поселке Гаспра, что в Большой Ялте. Но в 2016 году Ялтинский горсовет наложил мораторий на строительство. Как подозревали в "Крым.Реалии" – доступных 16 га оказалось слишком мало для воплощения масштабных планов.

Следующим местом для "игорной зоны" выбрали упомянутый "Желтой Лентой" поселок Кацивели в 25 км от Ялты. Тогда оккупанты заявляли, что уже даже нашли инвестора. Как и в случае с Гаспрой, в Кацивели местные пытались протестовать, однако их традиционно никто не слушал.

Казино в Кацивели россияне обещали открыть в 2019 году – однако, как понятно уже сейчас, не смогли реализовать план ни до указанного "дедлайна", ни в течение семи лет после него.

Теперь же локацию игорной зоны в Крыму изменили уже в третий раз.

Проект, как свидетельствуют данные из открытых источников, предусматривал инвестиции более 3 млрд рублей, инвестором выступала "Управляющая компания инфраструктурных проектов". Ее основатель Владимир Зарицкий связан с семьей Аркадия Ротенберга, близкого друга Владимира Путина. Сама же компания находится под санкциями США и фигурирует в расследованиях по скупке крымских активов после 2014 года.

Назвать крымскую игорную зону собрались претенциозно: "Золотой берег".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!