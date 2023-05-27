'Оккупанты – хуже чумы': в сети показали, как сейчас выглядит Кирилловка, где раньше в это время было множество туристов. Видео

Курортный поселок Кирилловка, который находится в Мелитопольском районе Запорожской области, сейчас должен быть переполнен туристами. Однако с приходом России оккупированный поселок превратился в пустырь.

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В сети показали видео, как выглядит сейчас популярный украинский курорт. Так, кадры из поселка пугают и напоминают картины Чернобыля. Вокруг царит только разруха и пустота.

В мирное время, в конце мая, в украинской Кирилловке отдыхали множество туристов. Однако с приходом российского "освободителя" поселок вымер. О том, что здесь раньше был курорт, напоминают только одиночные пляжные шезлонги и заброшенные аттракционы.

"Россия и россияне хуже чумы", – отметили в сети.

Ранее сообщалось, что оккупанты создали в Херсонской области дефицит пищи и товаров первой необходимости. Как отмечается, на захваченных территориях региона "наблюдается кризисная общественно-экономическая ситуация".

Напомним, что в оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы. В этот день "хлопок" побывал не только во временно оккупированном Бердянске, но и в Васильевке и Токмаке на Запорожье.

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