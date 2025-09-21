Оккупанты имеют продвижение на фронте в трех областях – DeepState

Российская оккупационная армия несмотря на значительные потери продолжает наступление на ряде направлений. К сожалению, врагу удается добиваться успехов.

Недавно оккупанты продвинулись в трех областях Украины. Об этом заявили в проекте DeepState.

Где продвинулись российские войска

Карты войны в Украине аналитики обновили в конце суток 20 сентября: изменения зафиксировали продвижение оккупантов в пределах сразу трех украинских областей.

По данным DeepState, продвинуться россиянам недавно удалось продвинуться вблизи Березового на Днепропетровщине – неподалеку от границы с Донецкой областью.

Отмечены изменения на карте войны в пользу агрессора в Новоэкономичном в Донецкой области.

Удалось россиянам расширить зону контроля и вблизи Новоивановки на Запорожье.

Заняли захватчики и часть серой зоны к северу от Романовки в Донецкой области.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на днях главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил детали контрнаступления ВСУ на Донбассе. По словам главкома, продвижение вглубь обороны врага составляет до 7 км.

Освобожден или зачищен от оккупантов ряд населенных пунктов, заверил Сырский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!