Оккупанты имеют продвижение на фронте в трех областях – DeepState
Российская оккупационная армия несмотря на значительные потери продолжает наступление на ряде направлений. К сожалению, врагу удается добиваться успехов.
Недавно оккупанты продвинулись в трех областях Украины. Об этом заявили в проекте DeepState.
Где продвинулись российские войска
Карты войны в Украине аналитики обновили в конце суток 20 сентября: изменения зафиксировали продвижение оккупантов в пределах сразу трех украинских областей.
По данным DeepState, продвинуться россиянам недавно удалось продвинуться вблизи Березового на Днепропетровщине – неподалеку от границы с Донецкой областью.
Отмечены изменения на карте войны в пользу агрессора в Новоэкономичном в Донецкой области.
Удалось россиянам расширить зону контроля и вблизи Новоивановки на Запорожье.
Заняли захватчики и часть серой зоны к северу от Романовки в Донецкой области.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на днях главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил детали контрнаступления ВСУ на Донбассе. По словам главкома, продвижение вглубь обороны врага составляет до 7 км.
Освобожден или зачищен от оккупантов ряд населенных пунктов, заверил Сырский.
