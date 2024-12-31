Оккупанты ищут алкоголь для празднования Нового года, конфискуя его у жителей Херсонщины

Российские военные на временно оккупированных территориях ищут алкоголь, чтобы праздновать Новый год. Оккупанты конфисковывают его у местного населения в Херсонской области.

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Об этом сообщают активисты движения "Желтая лента" в Telegram. По их данным, такие случаи участились за последнюю неделю.

"Активисты движения "Желтая лента" сообщают, что в последнюю неделю наблюдаются многочисленные случаи "обысков" в селах Генического и Скадовского районов, настоящей целью которых является кража алкоголя в местных ", – говорится в сообщении.

Активисты сообщают, что российские военные из близлежащих городов регулярно используют такие псевдообыски для пополнения запасов алкоголя. Эти рейды могут проводиться несколько раз в день разными группами оккупантов.

Напомним, военные РФ продолжают устанавливать свои правила на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Херсонской области во многих школах враг заставляет детей писать письма оккупантам. Такие случаи были отмечены в Новой Каховке, Каланчаке и Скадовске.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики разработали новую "схему", чтобы усложнить выезд украинцев с оккупированных территорий. Теперь, если у жителей есть задолженность за коммунальные услуги или налоги, они не смогут покинуть территорию, подконтрольную РФ.

В случае задолженности приложения "Госуслуги" появляется отметка "Выезд из страны ограничен" для тех, кто имеет долги.

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