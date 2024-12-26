Придумали новую 'схему': захватчики усложняют украинцам выезд из оккупации

Российские захватчики разработали новую "схему", чтобы усложнить выезд украинцев с оккупированных территорий. Теперь, если у жителей есть задолженность за коммунальные услуги или налоги, они не смогут покинуть территорию, подконтрольную РФ.

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Об этом сообщают активисты движения "Желтая лента". В случае задолженности в приложении "Госуслуги" появляется отметка "Выезд из страны ограничен" для тех, кто имеет долги.

Отмечается, что тарифы на временно оккупированных территориях постоянно увеличиваются, равно как и налоговая нагрузка.

"При этом, хотя "дешевая коммуналка" и была одним из главных козырей россиян, на ТОТ тарифы постоянно растут, равно как и налоговая нагрузка", – отмечают активисты.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики обещали жителям Донбасса райскую жизнь, но реальность оказалась совсем другой. За три года мародерства и коррупции ситуация только усугубилась, и даже в областном центре стало невыносимо. Основные проблемы – катастрофическое водоснабжение и трудности с отоплением.

Ранее сообщалось, что российские захватчики на временно оккупированных территориях усиливают давление на украинцев, отказывающихся получать паспорта РФ. С января 2025 года они угрожают лишить таких граждан права на жительство, что касается "лиц без гражданства" на этих территориях.

Напомним, что российские захватчики потерпели неудачу в рекрутинговой компании на оккупированных территориях Украины. Оккупанты планировали мобилизовать 10 тысяч украинцев в свою армию в 2024 году, но не смогли набрать и половину этого количества.

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