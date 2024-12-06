Повышение выплат не помогло: оккупанты провалили рекрутинговую кампанию на захваченных территориях Украины

Российские захватчики провалили "рекрутинг" на оккупированной части Украины. Оккупанты планировали мобилизовать в свою армию в 2024 году 10 тысяч украинцев, но не набрали и половину.

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Не помогло даже увеличение разовой выплаты вдвое. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Россияне не смогли набрать запланированное на 2024 год количество украинцев со временно оккупированных территориях в ряды своей армии. Враг планировал набрать в ряды своей армии 10 тыс. украинцев с ВОТ в течение 2024 года, но эти планы реализовать не смогли из-за нежелания местных воевать с Родиной. Не помогло Кремлю даже повышение разовой выплаты из 200 до 400 тыс. рублей", – говорится в сообщении.

Свои планы оккупанты не выполнили и на половину. К началу декабря им удалось рекрутировать около 4 тыс. украинцев. Большинство из них – с оккупированных с 2014 года украинских территорий.

"Такие низкие показатели стали причиной проверок в оккупационных администрациях, по результатам которых в Кремле анонсировали кадровые решения", – добавили в ЦНС.

В Центре призвали украинцев на временно оккупированных территориях сообщать о всех причастных к рекрутингу и мобилизации украинцев на войну против Украины. Это поможет обеспечить для них наказание за нарушение международного права.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что на Курщине наемники из КНДР дежурят на блокпостах, но не воюют. Российские оккупанты держат северокорейских военных во втором эшелоне. Зато россиян оттуда бросают на передовую, недвусмысленно демонстрируя: жизнь соотечественников Кремль ценит куда ниже жизней наемников из Северной Кореи.