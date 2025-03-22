Это была, пожалуй, самая массированная атака Shahed-136 по Одессе за 3 года...

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Оккупанты использовали новую тактику ударов. Помимо озвученного ранее выжидания и накопления в море, они стали заходить на город на высотах более 2 000 метров. Затем дрон резко пикирует.

На таких высотах сбить дрон обычным стрелковым практически невозможно. Мобильная огневая группа не дотягивает своим вооружением. Дотянуться могут средства начиная с ЗСУ типа Gepard и выше.

При этом, пикирование с высоты более 2-х километров на скорости 80-90 м/с крайне негативно влияет на точность. А нужна ли в таком случае точность? Террор ради террора. Эти налёты чистейший терор, убийство, разрушение, запугивание...

Переговоры говорите?

Дайте Украине больше средств ПВО, как ЗСУ, так и ЗРК малого/среднего/большого радиуса действия, а так же РЭБ.

Враг не стоит на месте, постоянно улучшает тактику. С начала 2025 года это уже не первый эксперимент, направленный на повышение эффективности их террора.