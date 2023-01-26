Оккупанты используют не менее пяти мобильных крематориев в зоне боевых действий, – Маляр

Многочисленные потери армии Российской Федерации на фронте вынуждают военное командование противника запустить мобильные крематории. Тела убитых оккупантов подвергают кремации без проведения идентификации личности.

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Таким образом Генштаб РФ пытается скрыть количество своих солдат, уничтоженных Силами обороны. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Российское командование скрывает огромные потери личного состава и продолжает применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных своей пропагандой", – указала чиновница.

Она добавила, что в тылу передовых позиций захватчиков зафиксировано постоянное перемещение по меньшей мере пяти таких крематориев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в боях за Соледар армия захватчиков потеряла столько же людей, сколько в двух войнах в Чечне. При этом ожесточенная битва за город продолжается.

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