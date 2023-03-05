Оккупанты используют украинских детей как шпионов

Российские оккупанты используют украинских детей в качестве шпионов. Также маленьких украинцев на временно оккупированных территориях захватчики привлекают к обустройству блокпостов.

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Вербовка и использование детей оккупационной армией в ходе вооруженного конфликта является вопиющим нарушением норм международного гуманитарного права, эти преступления расследуются наравне с такими преступлениями, как убийства и увечья, сексуальное насилие и нападения на школы и больницы. Об этом рассказала заместитель генерального прокурора Виктория Литвинова в ходе международной конференции "United for justice", сообщает Interfax.

Она подчеркнула, что Россия совершает в отношении украинских детей ряд преступлений, направленных на физическое или моральное уничтожение маленьких украинцев.

"Сейчас мы документируем 6 серьезных нарушений норм международного гуманитарного права, которые совершаются против украинских детей. Это убийства и увечья, изнасилование, другие формы сексуального насилия, отказ от гуманитарной помощи, похищение детей, вербовка и использование детей, нападения на школы, больницы", – сообщила Литвинова.

В частности, захватчики вербуют украинских детей для участия в войне против Украины.

"Детей привлекают к обустройству блокпостов... их используют как шпионов, дети становятся жертвами вербовки российскими военными", – отметила заместитель генпрокурора, отметив, что эти преступления против маленьких украинцев носят массовый характер.

Не менее массовыми являются и другие преступления России против украинских детей. По словам Литвиновой, в настоящее время расследуется более 2600 уголовных производств по фактам военных преступлений против детей. На самом же деле, уверена она, их гораздо больше: установить всю правду о военных преступлениях РФ против детей в Украине можно будет только после полной деоккупации всей территории нашего государства.

Заместитель генпрокурора напомнила, что за время полномасштабной агрессии РФ государство-террорист лишило жизни 462 украинских детей. Ранения получил уже 931 ребенок. Часто причиной увечий детей становилось детонирование взрывных устройств: известны случаи, когда оккупанты подкладывали мины на детские площадки и накрывали их игрушками, чтобы малыши точно не обошли стороной смертоносные "подарки" захватчиков.

Литвинова также рассказала о сексуальном насилии захватчиков, совершенном в отношении детей. По ее словам, известно не менее 13 случаев изнасилований оккупантами несовершеннолетних, самой маленькой жертве сексуального насилия всего 4 года. Реальные же масштабы этих преступлений войск РФ, полагают в ОГПУ, станут известны спустя годы.

В то же время, россияне похитили тысячи украинских детей и продолжают вывозить их с временно оккупированных территорий в РФ и сейчас.

"В российском плену находятся не только наши воины. Сейчас мы проверяем информацию о 16 тыс. перемещенных украинских детях, депортированных россиянами", – подчеркнула Литвинова.

Вернуть же удалось только 307 детей.

Принудительную русификацию на оккупированных территориях замгенпрокурора назвала "уничтожением идентичности маленького украинца".

Также прокуратура фиксирует случаи, когда оккупанты разлучали детей с родителями, а также когда "детей искусственно превращали в сирот, забирая их родителей в фильтрационные лагеря".

"Все эти преступления свидетельствуют о целенаправленном и сознательном уничтожении детей, которое происходит физически, психологически, морально. Мы и дальше будем неустанно собирать доказательства международных преступлений против детей Украины", – резюмировала Литвинова.

Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску похищенных оккупантами украинских детей. Также предполагается привлечение к ответственности виновных в подобных преступлениях. По самым сдержанным оценкам, российские оккупанты вывезли из Украины более 6 тыс. детей. Эти преступления имеют документальные доказательства.

Ранее обратить внимание на похищение украинских детей, что, по мнению советника прокурора Международного уголовного суда, подтверждением преступления геноцида украинского народа, международное сообщество призвал украинский парламент: депутаты Рады обратились в ООН из-за принудительной депортации Россией детей из Украины

Также сообщалось, что в России нашли 24 интерната, куда вывезли похищенных украинских детей. Там маленьким украинцам промывают мозги российской пропагандой: заставляют слушать "сводки" МО РФ о ходе боевых действий и якобы нанесенных Украине потерях, делать окопные свечи и писать письма захватчикам на передовую.