Оккупанты используют украинских мужчин из ТОТ Херсонщины и Запорожья как 'живой щит' для своих войск, – правозащитник

Российские оккупанты будут использовать мужчин из временно оккупированных Запорожской и Херсонской областей Украины как живой щит для своих войск. Подобная ситуация имела место в прошлом году на территориях ОРДЛО.

Об этом в прямом эфире телеканала FREEДОМ сказал директор общественной организации "Институт стратегических исследований и безопасности", правозащитник Павел Лысянский. Он посоветовал покинуть эти регионы.

"Представители оккупационных властей на захваченных украинских территориях успокаивают население, что в мобилизации якобы нет нужды: у российской армии достаточно людей. В то же время они уже провели подготовительные мероприятия по принудительной мобилизации", – сказал Лысянский.

По его словам, именно на территории этих областей и придется основной удар российской мобилизации.

"Местные им нужны, особенно в Херсонской и Запорожской области: там контингент мужчин сохранился для того, чтобы использовать в качестве живого щита для оккупационных подразделений Российской Федерации. Они никого не будут жалеть", – добавил правозащитник.

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Он напомнил, что после принудительной мобилизации в отдельных районах Луганской и Донецкой областей в прошлом году на некоторых предприятиях из тысячи человек остались единицы.

"Так сметали, отправляли на минные поля, на забой живым щитом, чтобы сохранить жизнь военным из оккупационных подразделений вооруженных сил Российской Федерации. А на местное население плевать", – сказал Лысянский, добавив, что согласно "законодательству" оккупантов, после отправки повестки, "уклонистов" будут объявлять в розыск, поэтому тогда сбежать будет очень сложно.

"Процесс принудительной мобилизации у них отлажен, никто учить никого не будет", – резюмировал правозащитник.

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