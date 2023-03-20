Оккупанты из систем ПВО сбили российский самолет над Донецком. Фото и видео

В понедельник, 20 марта, над временно оккупированным Донецком сработали российские системы противовоздушной обороны. Огнем из них захватчики сбили свой самолет.

Видео дня

Пилот успел катапультироваться, предварительно известно, что он спасся. В сети распространили кадры, снятые после его катапультирования (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Впоследствии появилась версия, что это якобы был парашют от сбитого БПЛА, однако жители Донецка, снимавшие видео, говорили, что видели под куполом именно человека. Оккупанты же поспешили заявить, что якобы был сбит украинский беспилотник.

По предварительным данным, захватчики могли сбить над городом свой Су-27 или Су-35.

"Бей своих, чтобы чужие боялись!" – пошутили по этому поводу в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее украинские защитники сбили вражеский самолет Су-25. Его "приземлили" солдаты подразделения ПВО 10-й ОГШБр "Эдельвейс".

– А 26 февраля украинские защитники сбили очередной российский самолет на Авдеевском направлении. Отлично отработали бойцы из 110-й отдельной механизированной бригады.

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