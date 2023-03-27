Оккупанты изменили тактику атак на Херсонщине: в ОК ''Юг'' объяснили, как действует враг

Благодаря успешной контрбатарейной борьбе ВСУ в Херсонской области российские оккупационные войска вынуждены были изменить тактику. Захватчики, в частности, существенно уменьшили количество обстрелов правобережья региона.

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В то же время враг не перестал терроризировать мирных жителей и начал применять более дальнобойное оружие. Об этом в эфире "24 канала" рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинские военнослужащие продолжать отодвигать войска РФ от береговой линии Днепра. Работа по уничтожению врага продолжается, однако уже сейчас можно говорить об определенных результатах. В частности, количество обстрелов правобережья Херсонской области существенно уменьшилось.

"Мы продолжаем выбивать врага с 20-30 километровой полосы, благодаря чему уже сегодня может констатировать уменьшение обстрелов правобережья. Если в предыдущие сутки было 50-70 и до 100 обстрелов, то за прошедшие сутки было 20 обстрелов", – сказала Гуменюк.

При этом россияне не отказались от тактики террора и ищут новые способы огневого поражения населенных пунктов. Войска РФ чаще стали использовать реактивные системы залпового огня, а также авиацию, с которой используют управляемые авиационные бомбы.

"Но враг использует другую тактику, пытается брать дальнобойным оружием, потому что уже не достает танками. Уже сейчас они так не могут. Сейчас это РСЗО и начали активизировать авиацию с управляемыми авиационными бомбами. Именно так в Козацком разрушили школу. Придерживание международного гуманитарного права не их конек, и они продолжают собирать себе талмуды на международный трибунал", – отметила спикер ОК "Юг".

Напомним, в течение 25 марта российские военные преступники 49 раз обстреляли Херсонщину. Оккупанты выпустили 210 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Ранее сообщалось, что российские военные обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне. В результате варварских действий оккупантов пострадали два человека – 41-летняя женщина и 25-летний мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан прогнозирует, что российские оккупационные войска готовятся к бегству с временно оккупированной территории Херсонской области. Одним из сигналов этого есть ротация в Новой Каховке.