Оккупанты изо всех сил рвутся на Купянском направлении, чтобы образовать плацдарм: военный рассказал о ситуации. Карта

На Купянском направлении фронта в пределах Харьковской области значительно усложнилась боевая обстановка. Ведь враг усилил штурмы и изо всех сил рвется занять позиции на левобережье района.

Видео дня

Об этом сообщил капитан ВСУ Юрий Федоренко, командующий батальоном ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБР имени кошевого атамана Ивана Сирко. По его словам, оккупанты хотят дойти до левого берега реки Оскол.

"Для врага принципиально важно создать там плацдарм для дальнейшей оккупации Купянска-Узлового. Для достижения этой задачи он не жалеет ни сил, ни средств", – подчеркнул военный.

Он добавил, что живую силу армия РФ бросает волна за волной, чтобы максимально иметь возможность выбивать украинских воинов с занимаемых позиций. Оккупанты активно применяют авиацию с КАБами, а также артиллерию и дроны.

Кроме этого, агрессор применяет комбинированную тактику подвоза живой силы и техники (легкобронированной и высокоманевренной) к передней линии боевого столкновения.

"Бои продолжаются достаточно жесткие – и в эти минуты. Но в то же время Силам обороны удалось существенно приостановить врага", – заявил Федоренко.

В Генштабе ВСУ известили, что за сутки 16 октября на Купянском направлении было зафиксировано 18 российских атак в районах Кучеривки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Купянской громаді Харьковщины проживает более 4000 мирных граждан. На фоне активных боев в этом районе снова объявили обязательную эвакуацию населения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!