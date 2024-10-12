Продолжаются тяжелые бои: на Купянском направлении удалось притормозить наступление оккупантов

На Купянском направлении на Харьковщине украинским военным удалось притормозить наступление врага. Впрочем, там до сих пор продолжаются тяжелые бои.

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Об этом командир батальона ударных беспилотных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал в эфире телемарафона. В частности, оккупанты пытаются дойти до левобережья реки Оскол, занять плацдарм с последующим выходом на поселок Купянск-Узловой.

Для этого россияне применяют все имеющееся вооружение, активно работает вражеская авиация. Оккупанты пытаются выполнить эту задачу. Кроме того, в предыдущие периоды враг имел незначительные тактические успехи на поле боя.

"На текущий момент благодаря объединенной и сложной работе Сил обороны удалось достаточно существенно притормозить наступление противника. То есть противник не смог выйти на левобережный Оскол и закрепиться. В эти минуты идут тяжелые бои. Мы считаем, что штурмовой потенциал противника, несмотря на многочисленные потери, остается", – отметил Федоренко.

Он добавил, что более активным стало и направление Волчанска. Там противник не оставляет попыток оккупировать город, некоторые позиции переходят из рук в руки, с некоторых позиций Силам обороны удалось вытеснить противника.

"Если говорить о кратчайшем административном расстоянии в направлении Харькова, это населенный пункт Глубокое, то интенсивность ведения боевых действий противника увеличилась. Они пытаются поднять и поставить в строй тыловые службы и к этому привлекли подразделение "Ахмат", фиксируется увеличение живой силы и техники", – сказал командира батальона.

Стоит отметить, что бои за это направление продолжаются с сентября 2024 года. Как сообщал OBOZ.UA, ранее в 92 ОШБр также отмечали, что российским войскам поставлена задача любой ценой прорваться к реке Оскол в Харьковской области. На этом участке фронта каждый день "горячо".

Также сообщалось, что российские оккупационные войска продвинулись в районе населенного пункта Песчаное в Купянском районе Харьковской области. На этом участке фронта продолжаются постоянные бои, бойцы сил обороны ежедневно отражают вражеские штурмы.