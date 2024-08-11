Оккупанты каждый день применяют боеприпасы с ядовитыми веществами: что известно

Войска государства-агрессора России регулярно применяют против защитников Украины отравляющие химвещества. По словам военных, это происходит каждый день.

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Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий, рассказывая в эфире телемарафона "Єдині новини" об обстановке на передовой. Боеприпасы с ядами противник сбрасывает на позиции воинов с беспилотников.

В целом в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" применение БПЛА можно сравнить по количественном критерии с артиллерией. Разница состоит в том, что дрон может сбросить один снаряд, а артиллерия выстреливает сразу несколько.

"Ежедневно противник применяет боеприпасы с ядовитыми веществами. Из 536 боеприпасов, которые вчера (10 августа. – Ред.) были сброшены с коптеров, 11 были с ядовитыми веществами", – сказал Лыховий.

Каждый такой случай фиксируется. Информация передается Силам поддержки для расследования, а дальше направляется к международным организациям.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В течение суток 11 августа по состоянию на 16:00 в Украине произошло 65 боевых столкновений. Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и поддержку из воздуха; сложнее всего на Покровском и Лиманском направлениях.

– Страна-террорист Россия совершает военные преступления в отношении почти всех украинских военнопленных. По данным ООН, РФ пытала 95% пленных украинцев.

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