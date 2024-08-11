Генштаб: горячее всего на Покровском и Лиманском направлениях, враг давит с воздуха

В течение суток 11 августа по состоянию на 16:00 в Украине произошло 65 боевых столкновений. Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и поддержку из воздуха; горячее всего на Покровском и Лиманском направлениях.

Видео дня

Сводкой о ситуации на передовой в 900 сутки полномасштабной войны поделился Генеральный штаб Вооруженных сил. "Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами задач наступления", – рассказали в ведомстве.

Государство-агрессор продолжает применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской области. Под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов Заречное, Середина-Буда, Порозок, Вольфин, Кружок, Михайловское, Михальчина Слобода. С РСЗО россияне били по Александровке. Вражеские авиационные удары прогремели в Киянице, Юнаковке, Семейкино.

Дополняется...