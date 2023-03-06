Оккупанты маневрируют на Херсонщине, пытаясь ввести в заблуждение ВСУ, но столкнулись с проблемами – Генштаб

Украинские военные фиксируют маневры российских войск на юге нашей страны. Руководство захватчиков таким образом задумало ввести Силы обороны Украины в заблуждение, но не всем солдатам ВС РФ нравится такая идея.

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"Эти действия вызывают недовольство личного состава российских оккупационных войск. Основная причина – в отсутствии достаточного количества топлива и даже намека на эффективность таких маневров", – сообщил Генеральный штаб ВС Украины в сводке утром в понедельник, 6 марта (376-е сутки полномасштабного вторжения).

Как уточнили наши защитники, враг маневрирует, передвигая колонны в районах населенных пунктов Новая Каховка (Херсонская область) – Армянск (временно оккупирована территория АР Крым).

В целом за минувшие сутки (5 марта) Силы обороны отбили более 95 вражеских атак, в том числе возле Белогоровки и Невского на Луганщине, а также Зализнянского, Дубово-Васильевки, Орехово-Васильевки, Бахмута и Ивановского на Донетчине.

Более детально об обстановке на линии фронта можно почитать в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 5 марта Силы обороны ликвидировали еще 650 оккупантов, а за все время полномасштабной войны – 153 770 участников "СВО".

– Сколько военной техники потерял враг на войне против Украины – читайте по ссылке.

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