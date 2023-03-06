ВСУ ликвидировали за сутки 650 оккупантов и сбили 15 российских БПЛА: данные Генштаба

Защитники Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали 650 оккупантов. В общем за почти полные 376 дней войны наши воины отправили в ряды "двухсотых" 153 770 военных ВС РФ.

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Накануне пополнился список уничтоженной техники захватчиков. Обновленные данные по потерям врага обнародовал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Кроме большого количества личного состава, российскую армию лишили еще 15 БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 2086), 11 боевых бронированных машин (6703), девяти танков (3423).

Защитники сожгли восемь единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 5307), семь артиллерийских систем (2433). Также уничтожили два средства ПВО (всех 250) и две единицы спецтехники (234).

Кроме этого, всего за год войны Силы обороны сбили 873 ракеты, 302 самолета и 289 вертолетов армии РФ, ликвидировали 488 российских РСЗО, потопили 18 кораблей/катеров.

Отметим, что в течение 5 марта украинские морпехи ликвидировали 34 оккупанта. Также они уничтожили три миномета и боевую бронемашину врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутском направлении украинские пограничники уничтожили российскую штурмовую группу. Безвозвратные потери оккупантов достигли 25 человек.

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