Оккупанты массированно атаковали Полтавщину: есть попадания, произошли пожары

В ночь на 27 августа российские войска атаковали Полтавскую область. В Полтавском районе в результате атаки пострадало энергетическое предприятие.

Возникли пожары, произошло обесточивание бытовых и юридических потребителей. О последствиях атаки сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Что известно

Во время массированной атаки на Полтавщину, по словам чиновника, произошли прямые попадания и падения обломков в Полтавском районе.

"Пострадало предприятие энергетического сектора. Повреждено админздание, транспортные средства и оборудование. На территории предприятия возникли пожары. Также произошло обесточивание бытовых и юридических потребителей. По состоянию на этот час пожары локализованы, электроснабжение восстановлено", – написал Когут в 08:15 утра 27 августа.

Он добавил, что обошлось без пострадавших.

"Спасибо силам ПВО за сбивание большинства вражеских объектов. Также благодарен ГСЧС и энергетикам за оперативную работу", – подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 26 августа, Россия ударила по многоэтажке в центре Херсона. В результате атаки в доме повреждено несколько квартир, две женщины получили ранения.

Также в Херсоне нашли мины-"лепестки", которые разбросали оккупанты.

