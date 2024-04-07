Оккупанты массированно обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины: повреждена ЛЭП, есть раненый

Войска Российской Федерации 7 апреля обстреливали украинское приграничье Черниговской и Сумской областей. На Черниговщине повреждена линия электропередачи, на Сумщине ранение получил гражданский.

Атаки врага по Черниговщине

В эфире "Єдиних новин" начальник Черниговская ОГА (ОВА) Вячеслав Чаус рассказал, что оккупанты не менее девяти раз открывали огонь по региону (33 снаряда).

После обеда противник применил неуправляемые авиационные ракеты, которые повредили ЛЭП в Новгород-Сиверском районе. Несколько сотен абонентов остались без света.

"Россия – террорист. Террорист, во-первых, хочет сеять панику среди населения, в том числе и Черниговщине. С другой стороны, они хотят держать в тонусе наши Вооруженные силы", – добавил Чаус.

Отвечая на вопрос о вражеских ДРГ, чиновник сказал, что это информационно чувствительная информация. Глава ОВА подтвердил, что российские войска "делают попытки диверсионного захода на территорию области" и "в последнее время такие попытки для врага являются неудачными".

Чаус добавил, что в прошлом году попыток прорыва ДРГ было больше. В этом году они есть, но их меньше. "Враг стал больше применять дроны, сбросы с БПЛА, это такое изменение тактики", – заявил чиновник.

Атаки оккупантов по Сумщине

Сумская областная военная администрация сообщила в Telegram, что (по состоянию на 21:00 воскресенья, 7 апреля) ВС РФ за сутки совершили 40 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов региона (173 взрыва).

Пострадали Хотинская, Миропольская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады.

– Хотинская громада: враг бил из артиллерии (1 взрыв), минометов (17 взрывов).

– Шалигинская громада: проведен минометный обстрел (4 взрыва).

– Зноб-Новгородская громада: зафиксирован минометный обстрел (5 взрыва).

– Эсманьськая громада: оккупантами совершены минометные обстрелы (9 взрывов), артобстрел (4 взрыва) и авиаудар с вертолета – пуск 4 ракет.

– Краснопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (11 взрывов), артиллерийский обстрел (4 взрыва), минометные обстрелы (6 взрывов).

– Середино-Будская громада: совершена атака FPV дрона камикадзе (1 взрыв), минометные обстрелы (19 взрывов), артобстрел (12 взрывов).

– Белопольская громада: зафиксированы атаки FPV дрона камикадзе (4 взрыва), обстрелы из РСЗО (6 взрывов), артиллерии (15 взрывов), гранатометов (8 взрывов).

– Ворожбянская громада: нанесен обстрел из танка (8 взрывов).

– Великописаревская громада: русские ударили из артиллерии (2 взрыва), минометов (4 взрыва) и сбросили ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

– Путивльская громада: 3 мины сбросил враг на территорию общины.

– Миропольская громада: совершены минометные обстрелы (15 взрывов) и артобстрел (14 взрывов). В результате артиллерийской атаки получил ранения 1 человек.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 7 апреля россияне запустили по нашей стране 17 БПЛА типа Shahed. Силы противовоздушной обороны Украины отразили дроновую атаку РФ.

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