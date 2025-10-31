Оккупанты массированно ударили по Херсону: погибли два человека, еще восемь пострадали

Херсон утром в пятницу, 31 октября, пережил очередной массированный артиллерийский обстрел. Из-за террористической российской атаки погибли два человека, восемь получили травмы и ранения.

Подробностями поделилась Херсонская областная прокуратура. По ее данным, серия взрывов в городе началась ориентировочно в 11:00.

Агрессор ударил артиллерией по гражданским объектам

По предварительным данным следствия, жертвами обстрела стали один мужчина и одна женщина. Также ранены другие гражданские.

В местных пабликах заявляли, что под ударом был Днепровский рынок. Глава ОВА Александр Прокудин писал, что противник атаковал Днепровский район города, не указывая конкретную локацию.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры и следователи полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", – заверили в ведомстве.

По информации Прокудина, на месте погибла 56-летняя женщина: у нее были ранения, несовместимые с жизнью. Также в собственном доме войска ВС РФ убили 51-летнего мужчину.

Среди тех, кто получил взрывные, осколочные травмы и контузии, 43-летний мужчина и женщины 50, 60 и 55 лет.

Как писал OBOZ.UA:

– В течение 30 октября из-за российских обстрелов на Херсонщине один человек погиб, еще семь получили ранения, из них один ребенок.

– Утром 29 октября российские войска тоже били по Днепровскому району Херсона. Враг попал по детской больнице: здание медучреждения претерпело значительные разрушения. Всего пострадали девять человек, в том числе четверо несовершеннолетних и трое медработников. В области в тот день 12 человек получили ранения, из них два ребенка.

