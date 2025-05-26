Оккупанты массово используют дроны на оптоволокне в контратаках: офицер ВСУ назвал голову цель РФ в Донецкой области

Российские оккупационные войска на фронте в Украине все чаще во время штурмов используют в больших количествах дроны на оптоволокне. Силы обороны Украины со своей стороны ищут способы, как усовершенствовать свои системы радиоэлектронной борьбы.

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Об этом в эфире телеканала FREEДОМ 25 мая рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий. По словам военного, цель россиян остается неизменной – полный захват Донецкой и Луганской областей Украины.

Цехоцкий отметил, что войска России продолжают осуществлять штурмы малыми группами и почти не используют бронетехнику. В то же время враг имеет большое количество FPV-дронов на оптоволокне и активно их применяют в контратаках.

"Это новая особенность боев последнего времени. Мы находим способы, как противостоять им. То есть увеличение количества дронов на оптоволокне – это то, что сильно изменилось на поле боя. Все остальное практически долгое время не меняется", – сказал Цехоцкий.

Офицер добавил, что в ВСУ активно работают над увеличением возможностей для уничтожения врага - совершенствуются РЭБ, использование тех же дронов на оптоволокне, противодействие российским беспилотникам различного типа.

Также военный рассказал, что сейчас все внимание войск РФ приковано к Покровску. Только за вчера на Покровском направлении было 65 попыток прорыва нашей обороны, а всего на фронте произошло 160 боевых столкновений.

На этом направлении враг почти не использует тяжелую бронетехнику. "Они могут ее задействовать один-два раза в месяц в попытке прорваться, где-то обойти наши позиции. Но когда техника появляется, на нее сразу наше пристальное внимание и мы ее быстро уничтожаем. Поэтому в основном российская пехота идет в штурмы на мотоциклах", – сообщил офицер.

Отметим, что дрон на оптоволокне – это FPV-дрон, который управляется через оптический кабель, а не радиосигналы. Такие БПЛА имеют тонкую оптоволоконную нить, которая сматывается во время полета. Это делает их практически неуязвимыми для средств РЭБ, обеспечивая стабильное видеосоединение вплоть до момента попадания.

Как сообщал OBOZ.UA, The Economist пишет, что в прошлом году Россия производила около 300 "Шахедов" в месяц, но сейчас такое же количество государство-агрессор выпускает менее чем за три дня. В будущем оккупанты планируют увеличить производство беспилотников до 500 в день.

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