Оккупанты массово обстреляли Донетчину и убили двух мирных жителей. Фото

25 апреля враг интенсивно обстреливал Донецкую область. Удары российской оккупационной армии убили двух мирных жителей, еще четверо получили ранения.

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Отчетом о ситуации за минувшие сутки поделился утром в субботу, 26 апреля, руководитель ОГА (ОВА) Вадим Филашкин. В Telegram-канале он опубликовал информацию по районам:

– Покровский. В Доброполье повреждены промышленные здания; в Белицком – хозяйственное сооружение. В Криворожье поврежден дом. В Покровске повреждена многоэтажка и админздание. В Шаховской ТГ повреждено семь единиц техники. В Нововодяном Белозерской ТГ поврежден склад и два автомобиля. В Сергеевке Удачненской ТГ повреждены админздание, магазин и хозяйственные постройки.

– Краматорский. В Лимане повреждены три дома; в Яровой два человека погибли и один ранен, повреждены девять домов; в Закотном один человек ранен, один дом поврежден. В Алексеево-Дружковке ранены два человека, один дом разрушен и пять повреждены. В Ильиновке, Длинной Балке и Заре поврежден 31 объект. В Константиновке повреждены пять админпостроек, торговый павильон, предприятие, многоэтажка и два частных дома.

– Бахмутский. В Северске повреждены 12 домов.

Всего за предыдущие сутки россияне 51 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Из области эвакуировано 252 человека, в том числе 22 ребенка.

Карта боевых действий:

Как ранее писал OBOZ.UA, в субботу, 26 апреля, ВС РФ атаковали микроавтобус с людьми под Покровском. Пострадали гражданские, среди которых подросток.

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