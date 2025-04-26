Войска РФ обстреляли дорогу под Покровском, по которой двигался микроавтобус: среди раненых есть подросток

В Донецкой области россияне 26 апреля атаковали микроавтобус с людьми под Покровском. Они ударили по транспортному средству, когда то проезжало мимо Шаховской ОТГ.

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Известно о четырех пострадавших, среди них – 16-летний подросток. Подробности преступления войск РФ раскрыли в Донецкой областной прокуратуре.

Дроновый удар по микроавтобусу захватчики нанесли утром в субботу.

"26 апреля 2025 года, в 07:15, войска РФ нанесли удар по Шаховской ОТГ. Вражеский FPV-дрон попал в автодорогу в районе села Никаноровка, по которой в это время двигался микроавтобус. В результате атаки получили телесные повреждения четверо граждан, находившихся в салоне. Среди пострадавших 16-летний парень", – рассказали в прокуратуре региона.

Известно, что у всех пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения, контузии и ожоги. Медики оказали пострадавшим помощь.

Тем временем при процессуальном руководстве Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры предпринимают все возможные и надлежащие меры для документирования циничной атаки оккупантов на мирное население", – добавили в прокуратуре Донетчины.

Напомним, в результате ночной атаки РФ в Бориспольском районе Киевщины повреждены 5 частных домов и автомобиль. А в Белой Церкви прилет вражеского дрона зафиксирован уже утром: к счастью, никто не пострадал.

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