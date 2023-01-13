Оккупанты массово отбирают гражданские больницы на захваченных территориях под госпитали для раненых – ЦНС

На оккупированных территориях Запорожской области русские военные стали закрывать больницы для гражданских. Теперь там обслуживаются только солдаты армии РФ.

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Об этом сообщил Центр национального сопротивления. Такую практику оккупационные войска уже применяют в захваченных населенных пунктах Луганской области.

"Из-за роста потерь среди личного состава оккупантам необходимо увеличивать количество действующих военных госпиталей на временно оккупированных районах Запорожья. Так, в Бердянске полностью закрыли отделение детского дневного стационара в городской больнице. Там теперь лечат российских военных", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦНС отметили, что количество госпиталей, которые оккупанты разворачивают вместо гражданских больниц, увеличивается еженедельно. Гражданским, которым нужна медицинская помощь, отказывают.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории временно оккупированной Луганской области российские войска уничтожают гражданские медицинские учреждения. В городе Антрацит путинские террористы закрыли даже роддом. Поэтому мирное население потеряло последнюю возможность получить наименьшую медицинскую помощь.

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