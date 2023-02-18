Оккупанты массово везут ''зубы дракона'' в Бердянск: Андрющенко указал на знаковый нюанс. Видео

На оккупированной части Запорожской области российские войска принялись строить укрепления. Через временно оккупированный Мариуполь на Донетчине в направлении Бердянска Запорожской области они в большом количестве везут железобетонные пирамиды, известные как "Зубы дракона".

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что количество "Зубов дракона", свозимых под Бердянск, значительно превышает количество российской военной техники там.

Завозят оборонительные сооружения из территории РФ.

"Не знаю, что они еще укрепляют зимой, но в большом количестве "Зубы дракона" из Московии через Мариуполь в сторону Мангуша/Бердянска, снова. Количество перевозимых оборонительных сооружений значительно превышает количество военной техники. Может, на самом деле р*сня готовится к негативному наступлению в сторону Москвы?" - предположил Андрющенко.

Он также показал видео, снятое мариупольцами, где видно большое количество грузовиков с "Зубами дракона", проезжающих через временно оккупированный город в направлении Бердянска.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты заселяются в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска. Речь идет прежде всего о базах, расположенных вдоль Бердянской косы. Людям запретили приближаться к захваченным базам, а проживавших поблизости выгнали из домов.

Подобная история происходит и в оккупированных родах. Там захватчики расселяют новоприбывших окупантов в дома людей.