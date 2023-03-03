Оккупанты меняют тактику на Луганщине, в бои бросают больше тяжелой техники, – Гайдай

После провальных атак на Белогоровку в Луганской области, российские оккупанты принялись бить по поселку тяжелым калибром. В то же время в направлении на Кременную захватчики бросают в бой более тяжелую технику.

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Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона. Он указал на смену тактики врага.

"Что касается наступления на Белогоровку, то там несколько дней подряд были тяжелые бои. А сейчас враг пытается просто расстреливать позиции наших защитников тяжелым калибром. Возможно, это "Смерчи" или С-300", – объяснил чиновник.

По его словам, на Кременском направлении армия РФ постоянно пытается изменить тактику, экспериментируя в способах наступления. В частности, ее атаки малыми группами оказались не эффективными, поэтому сейчас оккупанты штурмуют тяжелой техникой.

"Шли то по три роты пехоты, то пехотой месте с тяжелой техникой. Поняли, что пехотой не удается, и направили больше танков. И снова бросили в бой "Терминатор" (российская боевая машина поддержки танков, предыдущую наши защитники уничтожили. – Ред.)", – рассказал Гайдай.

На Сватовском направлении, говорит он, более спокойная ситуация. Прошлой ночью артиллеристы ВСУ накрыли российскую колонну – у врага многочисленные потери, как человеческие, так и в технике.

Ранее Гайдай рассказал, что в последнее время на Луганщине войска РФ начали наступать исключительно ночью – иногда небольшими группами с разных сторон, а иногда несколькими ротами танков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области оккупанты пытаются прорываться на трех направлениях, но акцент делают на Кременском. Наступление врагу уже началось, но еще не достигло своего максимума.

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