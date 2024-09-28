Оккупанты могут активизировать усилия по выходу на реку Оскол: в ISW раскрыли замысел врага. Карта

Российские оккупационные войска, вероятно, активизируют усилия, чтобы выйти к реке Оскол на востоке Украины. Попытки дойти до нее россияне предпринимают с начала года – и пока не могут похвастаться значительными успехами в достижении цели.

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В то же время, выход на восточный берег Оскола для РФ является оперативно важной целью, поскольку это позволит российским силам легко создать фронт обороны вдоль реки и освободить силы для переброски на другие направления. Об этом идет речь в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

За последние несколько недель россиянам удалось создать небольшое тактическое выступление вокруг Песчаного. Они концентрируются на попытках продвинуться в направлении Колесниковки и Кругляковки. Российские войска продвигались вдоль оврага к востоку от Песчаного и в полях к югу и северу от населенного пункта, но продвижение в полях непосредственно к востоку от Колесниковки и Кругляковки у них "пробуксовывало".

Поэтому, вероятно, командование Западной группировки войск и спланировало большой механизированный штурм с целью быстро продвинуться через эти поля и закрепиться в упомянутых населенных пунктах, создать более крепкий плацдарм на Осколе.

Плацдарм непосредственно на Осколе необходим оккупантам для дальнейшего охвата украинских позиций на восточном берегу реки как с севера, так и с юга, что сузит украинское выступление между Купянском-Узловым и Глушковкой и к югу от Кругляковки, ведь река Оскол выполняет роль природного барьера.

Западная группировка войск вела наступательную операцию на рубеже Купянск — Сватово — Кременная на четырех взаимовспомогательных направлениях продвижения (к северо-востоку от Купянска, к юго-западу от Сватово, к юго-западу от Сватово и к западу от Кременной), в частности, для захвата украинских позиций как на севере, так и на юге. Однако достижение цели по захвату Колесниковки и Кругляковки, считают аналитики, не гарантирует, что российским войскам скорее удастся уменьшить потенциальный украинский выступ между Купянском и Купянском-Узловым и нарастить темпы продвижения к югу от Кругляковки.

"Российские войска не продемонстрировали способности ускорить темп своего продвижения вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная в течение последних месяцев, и российские войска также не смогли добиться даже незначительных успехов на других направлениях продвижения, в частности тратя недели на вхождение в небольшие населенные пункты, как Невское. и Макеевка (оба северо-западнее Кременной). Российские источники по состоянию на 27 сентября утверждали, что украинские силы активно контратакуют вблизи Невского, а украинские силы ранее проводили тактически успешные контратаки в районе Кременной, что свидетельствует о том, что украинские силы имеют больше гибкости, чтобы противостоять тактической инициативе в этом районе, чем где-либо на востоке Украины", – говорится в материале.

Однако российское военное командование не раз демонстрировало готовность придерживаться тактики постепенного продвижения на линии Купянск-Сватово-Кременная. Наступательную операцию оккупационных сил в направлении реки Оскол российская группировка войск "Запад" определила как гораздо более устойчивую, чем предыдущие наступательные операции. И темпы наступления на этом отрезке российское командование неоднократно замедляло, чтобы дать своим подразделениям возможность отдохнуть, восстановиться и провести ротации.

Попытки выйти на берег Оскола россияне, отмечено в материале, начали предпринимать еще зимой 2024 года и с тех пор не прекращали усилия в этом направлении.

Пока российский диктатор Владимир Путин и военное командование РФ делают ставку на то, что победить в войне с Украиной Россия сможет, продолжая ползучее наступление бесконечно долго. И то, как медленно продвигаются россияне вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, согласуется с этим расчетом.

"ISW продолжает оценивать, что цель России оттеснить украинские силы от восточного берега реки Оскол является оперативно важной целью, поскольку это позволит российским силам создать легко оборонительный фронт вдоль реки и освободить боевую мощь. Российское военное командование продолжает отдавать предпочтение другим наступательным операциям с оперативно значимыми целями, как видно из текущей российской наступательной операции вокруг оперативно важного города Часов Яр", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее украинские военные из рядов 92 ОШБр также рассказывали, что российским войскам поставлена задача любой ценой прорваться к реке Оскол в Харьковской области. На этом участке фронта ежедневно продолжаются бои.

Именно поэтому на днях оккупанты попытались совершить большой механизированный штурм в направлении Колесниковки и Кругляковки с применением 50 единиц техники.

Однако защитники приготовили им достойную встречу и под Песчаным уничтожили или повредили 40 единиц вражеской техники.