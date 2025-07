Оккупанты могут использовать успехи на западе Донетчины для наступления в направлении Покровского: в ISW раскрыли цели агрессора. Карта

Российские войска могут использовать успехи на западе Донецкой области для начала наступательной операции в направлении Покровского Днепропетровской области. В частности, с целью реализации давнего желания диктатора Путина – захватить город Запорожье.

Видео дня

Такое предположение озвучил Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики оценили возможности агрессора.

Отмечается, что оккупанты установили широкую и в основном ровную линию фронта в приграничном районе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, которая простирается от Малиновки (к востоку от Гуляйполя) до Зеленого Гая (к юго-западу от Новопавловки). С нее российские войска могут наступать в направлении Гуляйполя, Великомихайловки и Гавриловки.

Также враг может намереваться наступать на запад через Днепропетровщину и Запорожье, если российское командование оценит, что большинство оборонительных сооружений Украины на передовой ориентированы с востока на запад против атак с юга, а не с севера на юг против атак с востока. Кроме того, российские войска могут попытаться использовать трассу H-15 Курахово – Запорожье для быстрого продвижения и создания удобных путей снабжения из оккупированного Донецка.

По оценкам экспертов, армии РФ, наступающей на запад от Зеленого Гая, придется форсировать несколько рек, включая Гайчур, Соленая, Верхняя Терса и Волчья. Также ей потребуется пересечь трассы T-0408 Преображенка – Новомиколаевка и T-0401 Покровское – Гуляйполе и захватить несколько населенных пунктов, довоенная численность населения которых сопоставима с численностью населения Часова Яра (а этот город врагу до сих пор не удалось захватить, несмотря на продолжающиеся с мая 2024 года наступательные действия).

"Учитывая текущие темпы наступления, крайне маловероятно, что российские войска смогут быстро продвинуться на расстояние примерно 150 км от своих нынешних позиций в Новохатском до города Запорожье. Им, вероятно, придется вести многолетнее наступление, чтобы продвинуться к Запорожью с запада", – считают в ISW.

Не исключается, что ВС РФ попытаются продвинуться в пределах досягаемости ствольной артиллерии Запорожья из Каменского (примерно в 35 км к югу от города Запорожье), но, очевидно, столкнутся со значительными украинскими оборонительными сооружениями. Оккупантам также будет сложно захватить Запорожье из-за его размеров и практически полной уверенности в том, что украинские силы будут серьезно оборонять областной центр.

"Российские войска не брали город такого размера с самого начала полномасштабного вторжения в начале 2022 года. Эта оценка представляет собой один из возможных путей, который может использовать российское военное командование для достижения своей заявленной цели – захватить значительные территории юга Днепропетровской области и остальную часть Запорожской области в 2026 году", – указали в ISW, подчеркивая, что выразили лишь предполагаемые цели летнего наступления ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос считает, что российские оккупационные войска в ближайшее время будут пытаться продвигаться на Лиманском направлении фронта в Украине. Основное внимание врага будет приковано к решению проблемы с доступом оккупированных территорий Донетчины и Луганщины к каналам с водой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!