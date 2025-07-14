Оккупанты будут давить на Лиманском направлении: генерал-майор запаса ВСУ назвал ключевую цель врага. Карта

Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос считает, что российские оккупационные войска в ближайшее время будут пытаться продвигаться на Лиманском направлении на фронте в Украине. Основное внимание врага будет приковано к решению проблемы с доступом оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей к каналам с водой.

Видео дня

В эфире канала "Киев24" Кривонос напомнил, что захваченные врагом части Донбасса серьезно страдают от недостатка воды. Россияне пытались решить эту проблему за счет построения канала из Дона, однако это помогло им лишь частично.

"На Славянском и на Лиманском направлениях наступательные действия оккупантов более интересны. Им нужен этот кусок земли для доступа к способности каналов. Оккупированные части Донецкой и Луганской областей достаточно серьезно страдают от отсутствия воды. В свое время мы давали воду по каналу Днепр – Северский Донец. Это уже давно закончено. Россияне пытались решить эту проблему за счет построения канала с Дона. Однако это позволило им решить этот вопрос лишь частично. Им нужна вода, чтобы обеспечить нормальное функционирование на оккупированных территориях. Это очень серьезная проблема. Поэтому, я думаю, что они будут дожимать в направлении Лимана, Славянска, Купянска", – отметил генерал-майор запаса ВСУ.

По его словам, это будет давать россиянам возможность построения не только водоснабжения, а также построения дороги вдоль российско-украинского фронта. В дальнейшем они смогут достаточно закрепиться и улучшить способности по перемещению войск и логистики для этих войск.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные рассказали, что российские захватчики усложняют логистику Силам обороны на Харьковском направлении. В частности, враг продвигается вглубь с помощью дронов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!